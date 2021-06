Reprezentant Belgii okazał się najlepszym strzelcem Interu Mediolan, który po 11 latach odzyskał tytuł mistrza Włoch.

Dla ekipy ze stolicy Lombardii rozegrał w minionym sezonie w sumie 44 spotkania, zdobył 30 bramek i zaliczył 10 asyst.



Nie został królem strzelców, mimo że na koncie miał aż 24 ligowe trafienia. O pięć więcej zanotował Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn.



Czy Romelu Lukaku zostanie w Interze?

Tytuł MVP Lukaku otrzymał jednak zasłużenie. W minionym cyklu nikt nie miał tak wielkiego wpływu na drużynę klubową jak on.

"Bóg jest wielki! Ogromne podziękowania dla moich kolegów z drużyny oraz trenera Antonia Conte i jego sztabu!" - napisał belgijski snajper na Twitterze. Podziękował również fanom Interu za to, że wspierali drużynę przez cały sezon.



Nie wiadomo, czy po mistrzostwach Europy 28-letni napastnik wróci do Mediolanu. Do jego pozyskania szykuje się z wielką determinacją londyńska Chelsea.



KaS

