Serie A. Romelu Lukaku: Treningi we Włoszech są cięższe niż w Anglii

Belgijski napastnik Interu Mediolan Romelu Lukaku porównał angielski i włoski sposób podejścia do treningów. Zdaniem 26-latka praca na Półwyspie Apenińskim jest zdecydowanie bardziej wymagająca.

Lukaku zamienił kilka dni temu Manchester United na drużynę z Mediolanu i w rozmowie z poświęconą futbolowi platformą OTRO został zapytany o treningi w nowym klubie.



26-latek odpowiedział, że są one inne niż w ekipie "Czerwonych Diabłów", po czym dodał, że choć w Anglii trzeba ciężko trenować, to dopiero we Włoszech przekonał się, co to prawdziwa praca.



Snajper, któremu wielu na Wyspach zarzucało ociężałość i nadwagę, wystąpił w poprzednim sezonie w 32 spotkaniach Premier League i zakończył rozgrywki z 12 bramkami i jedną asystą na koncie. W swoim debiucie barwach Interu w meczu towarzyskim przeciw drużynie Virtusa Bergamo Lukaku zdobył cztery bramki, a mediolańczycy zwyciężyli 4-0.



