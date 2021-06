"Gianluigi Buffon właśnie podpisał kontrakt jako nowy bramkarz Parmy. Po 26 latach wraca tam, gdzie zaczęła się jego legendarna kariera. Dopięte i potwierdzone" - napisał na Twitterze Fabrizio Romano, znany ze sprawdzonych informacji transferowych.



Tego samego dnia Romano poinformował m.in. o odejściu z Realu Madryt Sergio Ramosa, co później potwierdzili "Królewscy".



Gianluigi Buffon wraca do Parmy

To właśnie w Parmie Buffon debiutował w Serie A, jeszcze w... 1995 roku, a więc 26 lat temu. Golkiper grał w klubie do 2001 roku, łącznie rozgrywając dla niego 220 spotkań.



Później Włoch przez 20 lat - z roczną przerwą na pobyt w PSG - strzegł bramki Juventusu. Dla "Starej Damy" rozegrał niesamowitą liczbę 685 meczów, do tego grając 176 razy w reprezentacji Włoch.



43-letni bramkarz nie zamierza jeszcze kończyć kariery i w następnym sezonie powalczy o miano pierwszego bramkarza Parmy z Lugim Sepe.



