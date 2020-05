Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Włoch Roberto Mancini jest sceptycznie nastawiony do kwestii wznowienia wstrzymanych z powodu pandemii koronawirusa rozgrywek ligowych w kraju. - Wygląda na to, że panuje ogromny chaos - powiedział 55-letni szkoleniowiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. TOP 5 najlepszych goli 26. kolejki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W środę Włoska Federacja Piłkarska (FIGC) podtrzymała chęć powrotu do gry w Serie A, B i C, czyli zawodowych ligach. Niezależnie od wszystkiego, rozgrywki muszą się zakończyć do 20 sierpnia, ponieważ 1 września ma wystartować nowy sezon.

Reklama

Na razie nie wiadomo jednak, czy i kiedy ten obecny znów ruszy. Decyzje w tej sprawie mają zapaść 28 maja.



"Jeśli mam się wypowiadać jako selekcjoner, mam nadzieję, że bieżące rozgrywki zostaną już teraz zakończone i futbol będzie mógł spokojnie wrócić w następnym sezonie. Będzie w nim trzeba rozegrać nieskończoną liczbę spotkań i nie wiem, jak piłkarze sobie z tym poradzą. Z drugiej strony prawda jest też taka, że od miesięcy życie wygląda inaczej i życzyłbym sobie, żeby futbol wrócił jak najszybciej, bo to nasza praca i coś, co lubimy najbardziej, a także rozrywka dla ludzi" - powiedział Mancini na antenie telewizji Roma TV.



Trener Włoch jest także przekonany, że zawodnicy będą mieli problemy z przystosowaniem się do gry, jeśli obecny sezon zostanie wznowiony.



"Na początku będzie więcej kontuzji. Jeśli znów zaczniemy grać, nie wszyscy piłkarze będą w szczytowej formie, dopiero z czasem odzyskają sprawność i kondycję" - przewidywał Mancini.



Do zakończenia rywalizacji o mistrzostwo Włoch pozostało 12 kolejek oraz cztery zaległe spotkania. W tabeli prowadzi broniący tytułu Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego, który o punkt wyprzedza Lazio Rzym. Do rozegrania są także półfinały i finał Pucharu Italii.

Zdjęcie Roberto Mancini / AFP