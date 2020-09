AC Milan postąpił zgodnie z protokołem zdrowotnym, ale strzegł tej informacji, nie podając jej do publicznej wiadomości. Jednak "La Gazzetta dello Sport" donosi, że napastnik AC Milan miał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I liga. Mariusz Lewandowski: Cieszy mnie gra na zero z tyłu. Pracuje na to cała drużyna (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Ostatecznie medialne doniesienia potwierdził na Twitterze sam Leao. Portugalczyk przyznał, że przebywa w kwarantannie.

Reklama

Napastnik Milanu ma czuć się dobrze i przechodzić zakażenie całkowicie bezobjawowo. Z powodu wirusa piłkarz pozostaje odizolowany od reszty drużyny i od trzech tygodni nie pojawił się w ośrodku w Milanello.



Dla snajpera to niełatwa sytuacja, bo właśnie trzy tygodnie temu Milan rozpoczął przygotowania do nowego sezonu.



Już wiadomo, że trener Stefano Pioli nie będzie mógł liczyć na Leao w wyjazdowym meczu w 2. rundzie eliminacyjnej do Ligi Europy przeciwko drużynie Shamrock oraz na inaugurację Serie A, w poniedziałkowym meczu z Bolonią.



Dopiero pożądany wynik podwójnego wymazu ma sprawić, że piłkarz w końcu opuści izolatkę. Do tego czasu będzie przebywał w odosobnieniu. A po powrocie Leao będzie musiał nadrobić sporo zaległości, a pomoże mu w tym specjalnie przygotowana, indywidualna ścieżka treningowa.

21-latek ma być do dyspozycji szkoleniowca Rossonerich na przełomie września i października. To spora strata, bo Portugalczyk zaczął odgrywać coraz istotniejszą rolę w talii Piolego.



Art