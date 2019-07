Włoska prokuratora postanowiła wznowić śledztwo w sprawie śmierci Davide Astoriego. W środę przesłuchano Giorgia Galantiego, podejrzewanego o sfałszowanie wyników badań zmarłego piłkarza.

Galanti odpowiadał na pytania prokuratora Antonino Nastasiego. Przesłuchanie we Florencji trwało przez 90 minut.



- Mój klient odpowiedział na pytania i jasno stwierdził, że nie wystawił żadnego fałszywego dokumentu - przekazał Sigfrido Fenyes, obrońca Galantiego, którego słowa cytuje "La Gazzetta dello Sport".



Galanti to były lekarz szpitala Careggio. Według najnowszych ustaleń śledztwa, miał dopuścić się zaniedbania zawodowego i sfałszować wyniki badań Astoriego, mimo że w 2016 i 2017 r. u piłkarza wykryto problemy z sercem.



Włoch zmarł w marcu ubiegłego roku w czasie zgrupowania przed wyjazdowym meczem Fiorentiny z Udinese. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia. W czasie sekcji zwłok u piłkarza stwierdzono wadę serca. Kapitan Fiorentiny zmarł w wieku 31 lat. Przed transferem do Florencji występował m.in. w Romie, Milanie i Cagliari.

Zdjęcie Davide Astori zmarł nagle, przygotowując się do kolejnego meczu / AFP

