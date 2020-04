Podsekretarz we włoskim ministerstwie zdrowia Sandra Zampa zapowiedziała, że mecze Serie A będą rozgrywane bez udziału publiczności do czasu, gdy zostanie wynaleziona szczepionka na koronawirus. Zaleca też odczekanie kolejnego miesiąca, zanim rozgrywki zostaną wznowione.

"Myślę, że jeśli poczekamy jeszcze miesiąc na mecze przy pustych trybunach, to nie stanie się żadna katastrofa. A pełne stadiony zobaczymy znów dopiero wtedy, gdy zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo i będziemy mieć szczepionkę" - powiedziała Zampa na antenie państwowej telewizji Rai News.

We Włoszech potwierdzono już ok. 160 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, a na powodowaną przez niego chorobę COVID-19 zmarło ponad 20 tysięcy osób. To jeden z najtragiczniejszych bilansów na świecie, obok USA i Hiszpanii.

Zampa zapowiedziała, że jest gotowa wysłuchać propozycji klubów piłkarskich, które chcą wznowić treningi 4 maja. Rozgrywki miałyby ruszyć pod koniec maja lub na początku czerwca.

"Nie mówię 'nie', zresztą nie do mnie należy ostateczna decyzja. Ale nie wydaje mi się, żeby to był teraz najważniejszy temat" - stwierdziła.

W poniedziałek głos w tej sprawie zabrał też kierownik wydziału chorób zakaźnych w tamtejszym Wyższym Instytucie Zdrowia Giovanni Rezza. "Oczywiste jest, że decyzja należy do polityków. Ale jest to sport wymagający kontaktów, które mogą wiązać się z pewnym ryzykiem zarażenia" - wskazał.

Z kolei wcześniej serwis Sport Mediaset napisał, iż "praktycznie pewne jest", że we Włoszech nie odbędzie się żaden mecz z kibicami na trybunach przynajmniej do końca 2020 roku.

W sezonie 2019/20 Serie A do rozegrania pozostało jeszcze 12 kolejek i cztery zaległe spotkania. Kluby ponoszą ogromne straty z powodu przerwy, a prezesi niektórych z nich apelowali od przedwczesne zakończenie rozgrywek. Takie rozwiązania na tym etapie odradza jednak Europejska Unia Piłkarska (UEFA), która grozi w takim wypadku wykluczeniem z kolejnej edycji europejskich pucharów.

Liderem jest obecnie Juventus Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny. "Stara Dama" ma 63 punkty, o jeden więcej od Lazio Rzym. Trzeci jest Inter Mediolan z 54 pkt i jednym zaległym meczem.

Przerwa w rozgrywkach trwa od 9 marca.

