Według informacji dziennika "La Gazzetta dello Sport" Milan popadł w finansowe tarapaty. W styczniu klub będzie musiał sprzedać swoich najlepszych graczy, a jednym z tych, którzy mogą opuścić Mediolan jest Krzysztof Piątek.

Milan notuje straty na poziomie 146 milionów euro. Zarząd klubu prognozował deficyt w wysokości 90 milionów euro. W znalezieniu brakujących pieniędzy ma pomóc zimowa wyprzedaż.

Włoska gazeta podała, że pierwsi w kolejce do opuszczenia San Siro są Gianluigi Donnaruma i Suso. Na razie jednak nie ma chętnych na kupno tych zawodników. Z kolei zainteresowane Frankiem Kessie jest Wolverhampton Wanderers. Mówi się też o odejściu Lucasa Paquety do Paris-Saint Germain. W klubie z Paryża, dyrektorem sportowym jest Leonardo, który wcześniej pracował w Mediolanie i to on sprowadził Brazylijczyka do Milanu. Czy teraz chciałby pozyskać go do PSG?

Być może Milan opuści też Krzysztof Piątek. Polak ma 24 lata i nadal jest uważany za perspektywicznego zawodnika. Ostatnio ma jednak problemy ze skutecznością. W siedmiu meczach obecnego sezonu Serie A trafił dwa razy. Obie bramki zdobył jednak z rzutów karnych. Chętnych na jego usługi więc nie widać. Władze klubu liczą, że nowy trener Stefano Pioli znajdzie receptę na to, jak odblokować polskiego napastnika i będzie można sprzedać go z zyskiem.

