Trener Genoi Cesare Prandelli nie może się nachwalić polskiego napastnika. - Krzysztof Piątek to najbardziej kompletny napastnik, z jakim pracowałem - stwierdził były selekcjoner reprezentacji Włoch.

Krzysztof Piątek od początku sezonu jest na fali wznoszącej, która prawdopodobnie spowoduje, że wkrótce znajdzie się w lepszym klubie, niż Geona CFC. Polski napastnik strzelił już 19 bramek w barwach nowego zespołu, a jesienią zadebiutował także w reprezentacji Polski, gdzie także strzelił premierowego gola.



Swojego podopiecznego docenia nowy trener Genoi, Cesare Prandelli. Oto, w jaki sposób wypowiadał się o Piątku na łamach hiszpańskiej "Marki":



- Piątek jest takim typem napastnika, jakiego nigdy nie miałem w drużynie. Ma wszystkie potrzebne cechy, jest najbardziej kompletnym napastnikiem z jakim pracowałem. Ma siłę, dobre warunki fizyczne, wytrzymałość, intuicję do czytania gry - chwalił 23-letniego napastnika Prandelli.



Taka pochwała z ust słynnego trenera to nie byle co. 61-letni trener w przeszłości prowadził takie drużyny jak AS Roma, AC Fiorentina, Galatasaray Stambuł, czy Valencia CF. Przez cztery lata był także selekcjonerem reprezentacji Włoch, z którą doszedł finału Euro 2012 rozgrywanego w Polsce i na Ukrainie. Podczas tamtego turnieju podstawowymi napastnikami w układance Prandelliego byli Mario Balotelli oraz Antonio Cassano.



Według włoskich mediów niemal przesądzony jest transfer Piątka do AC Milan. Smaczku tej historii dodaje fakt, że obie drużyny zmierzą się w poniedziałkowym meczu Serie A. Piątek nie wystąpi jednak w tym spotkaniu, bowiem będzie musiał odczekać karę za żółte kartki.



