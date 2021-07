W poprzednim sezonie Serie A Juventus niemal do końca rozgrywek walczył o swój udział w Lidze Mistrzów. Cel ostatecznie udało się osiągnąć, "Bianconeri" sięgnęli też po Coppa Italia, ale kampanię, po której po raz pierwszy od dziewięciu lat nie są oni krajowymi mistrzami, trudno uznać za udaną.



Z posadą pożegnał się więc trener Andrea Pirlo, a jego stanowisko objął Massimiliano Allegri, który już wcześniej prowadził Juventus (2014-2019). Jak donosi "La Gazzetta dello Sport" nowy-stary menedżer miał od tego czasu nie zmienić swojego stosunku co do obsady bramki "Starej Damy" - jego "jedynką" pozostaje Wojciech Szczęsny.



Wojciech Szczęsny liderem wśród bramkarzy

"Nie ma wątpliwości co do przywództwa Szczęsnego" - napisano we włoskim dzienniku. Polak ma cieszyć się "bezwarunkowym zaufaniem" Allegriego, który ściągnął go do Piemontu w 2017 roku po tym, jak bramkarz zakończył swoje dwuletnie wypożyczenie z londyńskiego Arsenalu do AS Romy.



Jak wskazano w tekście, dla Wojciecha Szczęsnego szalenie ważne okazały się ostatnie tygodnie, w trakcie których wiele mówiło się o możliwym przybyciu do Turynu Gianluigiego Donnarummy. Piłkarz, dotychczas reprezentujący barwy zagorzałego rywala "Bianconerich" - Milanu - zdecydował się jednak na transfer do Paris Saint-Germain.

Serie A. Do Juventusu powraca Perin

Drugim bramkarzem Juventusu może być w najbliższym czasie Mattia Perin, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Genoi. W drużynie rozważany jest jeszcze ewentualny transfer piłkarza, ale wiele wskazuje na to, że 28-latek wypełni swój ostatni rok kontraktu, który wygasa w czerwcu 2022 roku. Piłkarz ma jednak niewielkie szanse na występy w pierwszym składzie.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny może spać spokojnie - w przyszłym sezonie będzie podstawowym bramkarzem Juventusu / Jonathan Moscrop/Press Association/East News / East News

PaCze