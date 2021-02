Serie A. Potomek Mussoliniego w młodzieżówce Lazio Rzym

Grający na prawej obronie Romano Floriani Mussolini dołączył do młodzieżowej drużyny Lazio do lat 19. To prawnuk Benito Mussoliniego, włoskiego polityka, sojusznika Adolfa Hitlera i przywódcy ruchu faszystowskiego.

Romano Mussolini to prawy obrońca, który niedawno skończył 19 lat. Prowadzący go trenerzy wypowiadają się o nim w samych superlatywach. - To skromny chłopak, nigdy nie narzeka - mówi Mauro Bianchessi, opiekun młodzieży w rzymskim klubie.

- Nie ma doświadczenia, ale zapowiada się obiecująco. Nazwisko? Nigdy nie rozmawiałem z jego rodzicami na ten temat, liczy się dla mnie tylko to, czy piłkarz zasługuje na to żeby grać, nic więcej - dodaje Bianchessi.

Zdjęcie Benito Mussolini i Adolf Hitler / Bettmann / Getty Images

Problem z pochodzeniem Mussoliniego dostrzegają jednak lokalne i krajowe media. "Dla Lazio nazwisko Mussolini to wielkie brzemię. Kwestią czasu jest, gdy kibice znów zaczną śpiewać pochwalne pieśni o Duce" - pisze dziennik "Il Fatto Quotidiano".

Takich incydentów w historii fanów Lazio można wymienić mnóstwo. Ostatni głośny miał miejsce w 2019 roku, gdy przed meczem Pucharu Włoch z Milanem kibice rozłożyli baner z napisem "Chwała Benito Mussoliniemu", czemu towarzyszyły faszystowskie hasła i gesty.

W 2017 roku fani Lazio goszczący u lokalnego rywala Romy pomalowali Stadio Olimpico faszystowskim graffiti i nalepkami. Skandal próbowała marketingowo opanować Serie A, która zapoczątkowała wtedy kampanię przeciwko rasizmowi.

Sympatycy rzymskiego klubu odpowiedzieli wtedy nagraniem drogi na stadion Bolonii, w trakcie której śpiewali faszystowską pieśń "Me ne frego".

Ciekawe koneksje rodzinne Romano Mussoliniego nie kończą się na jego pradziadku. Jego dziadek był znanym w kraju jazzmanem i mężem siostry słynnej aktorki Sophii Loren. Matką piłkarza jest Alessandra Mussolini - włoska polityk i założyciel neofaszystowskiej partii "Akcja Społeczna".

Matka piłkarza "zasłynęła" wieloma kontrowersyjnymi wypowiedziami. W 2007 roku stwierdziła, że "wszyscy Rumuni są przestępcami", w tamtym momencie była posłanką do Parlamentu Europejskiego.

To właśnie Alessandra walczyła w sądzie, by Romano mógł nosić nazwisko Mussolini, w momencie, gdy we Włoszech przepisy zakazywały, by dzieci przyjmowały nazwisko po matce, a nie po ojcu.

Zdjęcie Alessandra Mussolini (w środku w białej koszulce) / Franco Origlia / Getty Images

Alessandra Mussolini w młodości pracowała jako aktorka i modelka. Pozowała między innymi dla Playboya. W listopadzie 2020 roku wzięła udział we włoskiej edycji programu "Taniec z Gwiazdami".

Nie chce jednak ingerować w życie syna, który posługuje się wyłącznie nazwiskiem Floriani i unika wypowiadania się na temat przeszłości swojej rodziny. - Trzymam się na uboczu, szanuje jego wybory - stwierdziła Alessandra Mussolini w jednym z wywiadów.

