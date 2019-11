Poprzednia kolejka Serie A była bardzo udana dla polskich zawodników. Arkadiusz Reca wreszcie "odpalił" z formą, natomiast Arkadiusz Milik pobił rekord Zbigniewa Bońka. W następnej kolejce prawdopodobnie dostaną oni kolejne szansy na pokazanie swoich umiejętności. Czy tylko oni?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Napoli - Atalanta. Trzeci mecz, czwarty gol. Milik znów trafia do bramki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports



Juventus - Milan (Niedziela 10.11, 20:45)

Reklama

Spotkanie pomiędzy Juventusem a Milanem jest jednym z najciekawszych w nachodzącej kolejce Serie A. Z perspektywy polskich kibiców istotny jest również fakt, że na boisku prawdopodobnie zobaczymy Krzysztofa Piątka. "La Gazzetta dello Sport" zestawia go w formacji ofensywnej z Suso i Hakanem Chalhanoglu. Przed podopiecznymi Stefano Pioliego bardzo trudne zadanie.



W poprzednim spotkaniu piłkarzom Milanu i Lazio udało się stworzyć całkiem dobre widowisko, które ostatecznie wygrała drużyna z Rzymu. "Rossoneri" pilnie potrzebują punktów, jeżeli rzeczywiście chcą zbliżyć się do realizacji celu nowego szkoleniowca - awansu do Champions League. Milan traci obecnie osiem punktów do czwartego Lazio. Poprzedni mecz był dla drużyny Piątka początkiem serii spotkań z czołówką ligi. Kolejne drużyny, z którymi zmierzą się podopieczni Pioliego to Juventus i Napoli. Szkoleniowiec drużyny z Mediolanu powiedział po starciu z rzymianami, że widzi postępy w grze swojej drużyny. Nadal brakuje jednak wyników. Dziennikarze "Corriere dello Sport" zauważają, że średnia punktów na mecz od czasu odejścia Marco Giampaolo pogorszyła się.

Krzysztof Piątek trafił już raz do bramki "Juve". Udało mu się to 16 kwietnia, kiedy Milan wykorzystał błąd obrony Juventusu. "Bianconeri" na pewno postawią twarde warunki. Podopieczni Maurizio Sarriego nie imponują stylem, jednak udaje im się nadal punktować. Drużyna z Turynu czuje oddech Interu i zapewne będzie bardzo zmotywowana, aby wygrać.



Włoskie media zgodnie umieszczają Wojciecha Szczęsnego w składzie na najbliższe spotkanie. Milan zdecydowanie "leży" Szczęsnemu. Do tej pory wystąpił on w sześciu spotkaniach przeciwko "Rossonerim", cztery razy zachował w nich czyste konto, a jego drużynie udało się wygrać pięć z nich i jedno zakończyło się remisem.



Udinese - SPAL (Niedziela 10.11, 15:00)

Po bardzo dobrym spotkaniu z Sampdorią w wyjściowym składzie drużyny z Ferrary prawdopodobnie ponownie zagra Arkadiusz Reca. Polski obrońca w poprzednim meczu został wybrany najlepszym zawodnikiem SPAL według dziennikarzy "La Gazzetty", którzy ocenili go na 6.5. Były zawodnik Wisły Płock wyrasta na pewny element drużyny Leonardo Sempliciego. Włoskie media również przewidują, że w drużynie SPAL na środku obrony wystąpi Thiago Cionek.

Zespół z Ferrary zamyka ligową stawkę i ewentualna wygrana z Udinese, przy dobrych wynikach pozostałych spotkań, pomogłaby im uwolnić się ze strefy spadkowej.

Napoli - Genoa (Sobota 09.11, 20:45)

Bardzo ciekawie zapowiada się również spotkanie Napoli z Genoą. Mecz będzie miał dodatkowy podtekst przez zamieszanie, które ostatnio towarzyszy klubowi z Neapolu. Carlo Ancelotti zdecydował się nie powoływać do meczowej kadry Allana, który był bardzo aktywny podczas ostatniego sporu piłkarzy z włodarzami klubu. "La Gazzetta" przewiduje, że w składzie "Azzurrich" wystąpią Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Według włoskiej gazety zatrzymanie pary polskich zawodników w składzie jest niemal kluczowe. Klub obecnie stara się o przedłużenie kontraktów reprezentantów Polski do 2024 roku.

Thiago Motta, który dostał zadanie odbudowania Genoi twierdzi jednak, że Napoli nie będzie grało przeciwko klubowi czy trenerowi. Były piłkarz Interu argumentuje to estymą Ancelottiego i przewiduje, że gorąca atmosfera, która panuje wokół Napoli nie będzie rzutowała na formę zespołu.



Zobacz więcej o napiętej sytuacji w Napoli

Pozostałe spotkania

Na boiskach Serie A prawdopodobnie zobaczymy także Fiorentinę z Bartłomiejem Drągowskim w składzie. "Viola" podejmie rewelację tego sezonu Cagliari, a polski bramkarz będzie musiał zatrzymać swojego byłego klubowego kolegę - Giovanniego Simeone. Szansę na grę w meczu Interu z Hellasem ma również otrzymać Paweł Dawidowicz, dla Polaka byłby to szósty występ w tym sezonie. Pozostali polscy piłkarze prawdopodobnie rozpoczną swoje spotkania na ławkach rezerwowych:

Cagliari - Fiorentina (Szymon Żurkowski)

Inter - Hellas (Mariusz Stępiński)

Sampdoria - Atalanta (Bartosz Bereszyński, Karol Linetty)

Udinese - SPAL (Łukasz Teodorczyk)

Napoli - Genoa (Filip Jagiełło)

W piątkowym spotkaniu Sassuolo z Bologną cały mecz rozegrał Łukasz Skorupski. Drużyna polskiego bramkarza przegrała 1-3.



Serie A - wyniki, strzelcy, tabela

PA