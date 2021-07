Serie A. Pod nieobecność Spinazzoli Roma chce wypożyczyć Tellesa

Leonardo Spinazzola zaliczał bardzo udane występy na Euro 2020 - do czasu meczu ćwierćfinałowego miedzy Włochami i Belgią. W spotkaniu tym - jednym z najbardziej żywiołowych w trakcie mistrzostw Europy - Spinazzola doznał poważnej kontuzji - zerwał ścięgno Achillesa w lewej nodze.

Leonardo Spinazzola pechowo zakończył swój udział w Euro 2020

Piłkarz urazu nabawił się bez kontaktu z przeciwnikiem - w 75. minucie starcia z "Czerwonymi Diabłami" pobiegł za poruszającym się po skrzydle Thorganem Hazardem, po czym nagle upadł na murawę z grymasem bólu na twarzy.

Nie był w stanie kontynuować gry tamtego wieczora, nie pojawił się już także ani razu na boisku w trakcie Euro. Ponadto czeka go jeszcze wiele miesięcy rehabilitacji.



AS Roma chce postawić na Alexa Tellesa

W związku z tą sytuacją AS Roma zaczęła rozglądać się za czasowym zastępstwem zawodnika, który na ME zachwycał swoją grą, dostając się nawet do jedenastki turnieju. Jak informuje Sky Sports Italia, klub ze stolicy Włoch skłania się ku temu, by wypożyczyć z Manchesteru United Alexa Tellesa.



Nie jest na razie znana opinia angielskiej ekipy w tej sprawie, ale zważywszy na to, że Brazylijczyk nie w ostatnim sezonie pojawiał się na boisku dość nieregularnie, mogłoby to być rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.



Alex Telles kontrakt z United podpisał w październiku ubiegłego roku. Został wykupiony z Porto za kwotę 15 mln euro.

Zdjęcie Alex Telles w Manchesterze United grywał bez regularności. Czy w Romie odmieniłby swój piłkarski los? / OLI SCARFF/AFP/East News / East News

