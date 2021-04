Niepokój w Napoli. Jak podają włoskie media istnieje niebezpieczeństwo, że Piotr Zieliński po raz drugi zaraził się koronawirusem.

- Najpierw wynik pozytywny, potem negatywny. Jutro wynik molekularny - ogłasza na swoich łamach La Gazzetta dello Sport.

W klubie z Neapolu konsternacja, bo wokół Zielińskiego znów pojawił się temat COVID-19. Na razie w ekipie Polaka nie wieszczą najgorszego, bo niewykluczone, że dwa rozbieżne wyniki oznaczają, iż pierwsze badanie dało rezultat fałszywie pozytywny.

Skąd to założenie? Ponieważ pomocnik Napoli i reprezentant Polski miał już do czynienia z koronawirusem. Choroba dopadła "Ziela" w ubiegłym roku, przeszkadzając mu w przygotowaniach do sezonu. Rezultat był taki, że czasowo stracił miejsce w pierwszym składzie ekipy z Neapolu.

Hit Juventus - Napoli bez Piotra Zielińskiego?

W ostatnich dniach Zieliński przebywał z polską reprezentacją, rozgrywając mecze w eliminacjach do mistrzostw świata w 2022 roku. Do Włoch powrócił w czwartek popołudniu i właśnie badanie wymazowe na lotnisku miało dać wynik pozytywny. Z kolei powtórny test, już w domu, dał wynik negatywny.



Jeśli pozytywny wynik miałby się potwierdzić, wówczas Polaka zabraknie m.in. w środowym hicie z Juventusem na Allianz Arena.