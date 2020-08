Prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis potwierdził, że klub przedłużył umowę z Piotrem Zielińskim. Włoch przekazał tę informację podczas konferencji prasowej.

O przedłużeniu kontraktu z Piotrem Zielińskim włoskie media pisały już od jakiegoś czasu. Początkowo osią niezgody pomiędzy stronami była wysokość klauzuli transferowej, jednak ostatecznie osiągnięto porozumienie i prawdopodobnie będzie ona wynosiła 100 milionów euro.



W ostatnich dniach dziennikarze przekazywali różne informacje co do wysokości kontraktu Polaka, lecz wszyscy byli zgodni, że pozostanie on w Napoli. Dziś informację tę potwierdził Aurelio De Laurentiis podczas konferencji prasowej.



Póki co na stronie klubu nie pojawił się żaden komunikat podający więcej szczegółów. Reprezentant Polski prawdopodobnie popisał kontrakt ważny do 2024 roku , na mocy którego zarobi ok. 3-3.5 miliona euro. W umowę wliczone mają być bonusy i wówczas pomocnik mógłby inkasować 4 miliony euro za sezon.



Zieliński ma być jednym z podstawowych elementów ustawienia taktycznego trenera Napoli Gennaro Gattuso. Polak w poprzednim sezonie zagrał w 37 ligowych spotkaniach, zdobył dwie bramki i zaliczył cztery asysty.



