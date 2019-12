Wszystko wskazuje na to, że Piotr Zieliński przedłuży umowę z Napoli. Według włoskich mediów, negocjacje są już na ostatniej prostej.

Obecny kontrakt Zielińskiego z Napoli wygasa z końcem czerwca 2021 roku. "Azzurri" chcą za wszelką cenę zatrzymać reprezentanta Polski. Ma on być jedną z głównych postaci nowego projektu, który realizuje Gennaro Gattuso. 41-letni szkoleniowiec zastąpił niedawno na stanowisku Carlo Ancelottiego. Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być przedłużenie umowy z Zielińskim. Calciomercato.com informuje, że porozumienie jest o krok. Do uzgodnienia zostały tylko szczegóły.



Nowy kontrakt Polaka ma obowiązywać do 2024 roku. Zieliński ma też otrzymać podwyżkę.



Napoli w tym sezonie Serie A spisuje się poniżej oczekiwań. "Azzurri" plasują się dopiero na ósmym miejscu w tabeli. Do liderującego Juventusu Turyn tracą 21 punktów.



Klub z Neapolu awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Podopiecznych Gattuso czeka jednak potwornie trudne zadanie. Na ich drodze stanie bowiem Barcelona. Pierwsze spotkanie w Neapolu odbędzie się w 25 lutego przyszłego roku. Rewanż na Camp Nou zaplanowano na 18 marca.



Zieliński w tym sezonie rozegrał 21 meczów w barwach Napoli we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.

