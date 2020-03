Niepokojące wieści dochodzą nas z Włoch. Jak poinformował Juventus, piłkarz mistrza Włoch Daniele Rugani jest zarażony koronawirusem.

W klubowym komunikacie czytamy, że Rugani przeszedł test na obecność koronawirusa, a jego wynik był pozytywny, co oznacza, że 25-latek dołącza do grona zarażonych, choć do tej pory infekcja przebiegała u niego bezobjawowo.

Juventus wszczął już wymagane przez prawo procedury, dotyczące kwarantanny wszystkich osób, które miały kontakt z Ruganim. Może to oznaczać, że najbliższy mecz Ligi Mistrzów z udziałem Juventusu nie dojdzie do skutku. Jest on zaplanowany na środę 18 marca. Rywalem ekipy z Turynu jest Olympique Lyon, a spotkanie miało odbyć się we Włoszech.

Przypomnijmy, że piłkarzem Juventusu jest polski bramkarz Wojciech Szczęsny.

Głos w sprawie Ruganiego zabrał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

To drugi przypadek zarażenia koronawirusem profesjonalnego piłkarza. Z infekcją zmaga się także Timo Huebers, piłkarz drugoligowej niemieckiej ekipy Hannover 96.

