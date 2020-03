Łukasz Teodorczyk strzelił pięć goli w sparingowym meczu Udinese. Zespół Polaka rozgromił ASD Cjarlins Muzane aż 13-1. Rywale na co dzień występują w serie D.

Teodorczyk nie ma silnej pozycji w Udinese. W bieżącym sezonie pojawił się na murawie zaledwie w siedmiu ligowych potyczkach. Bardziej na wyobraźnię działa jednak liczba minut, które spędził na murawie - jedynie 39. W tym czasie nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

Większym zaufaniem trenera Luki Gottiego cieszą się dwaj inni snajperzy Kevin Lasagna i Stefano Okaka. Co ciekawe, w ostatnim sparingu żaden z nich nie trafił do siatki rywala (zagrał tylko Okaka). Za to "Teo" uczynił to aż pięciokrotnie.

Do przerwy nic nie wskazywało na pogrom niżej notowanej drużyny, bowiem wynik brzmiał 1-1. Jedyną bramkę dla przedstawiciela zdobył polski napastnik w 18 minucie. Kolejne trafienia zaliczył w 47., 57., 78. i 88. minucie.

Kontrakt Teodorczyka wygasa dopiero wraz z końcem sezonu 2021/22. Wypełnienie umowy wydaj się jednak nierealne. Polak zmieni klubowe barwy najprawdopodobniej już najbliższego lata.

Po 25 kolejkach Udnese zajmuje obecnie 14. lokatę w tabeli. W najbliższą sobotę podopiecznych Gottiego czeka ligowe starcie z Torino.

UKi

