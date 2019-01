Eksplozja formy Krzysztofa Piątka spowodowała, że polski snajper został zawodnikiem AC Milan. Taki transfer nie mógł przejść bez echa w zagranicznych mediach.

"Dzięki 19 bramkom w 21 meczach Genoi Piątek porównywany jest do swojego rodaka, Roberta Lewandowskiego" - napisał o nowym napastniku Milanu Goal.com.

Przypomnijmy, że Milan zapłacił za Piątka 35 mln euro, dzięki czemu Polak jest na razie bohaterem najdroższego zimowego transferu w Serie A.



"To przez wybuch formy Piątka z Milanu odszedł Gonzalo Higuain, który w przeciwnym razie walczyłby, by zerwać z mianem transferowego niewypału" - skomentował portal "Fox Sports Asia". Z kolei statystyczny portal "OptaPaolo" zwrócił uwagę, że polski snajper potrafi "oszukać algorytmy". Podczas gdy wyliczony przez nich model "Expected goals" (model "goli oczekiwanych" wylicza się m.in. w oparciu o pozycję, z której zawodnik oddaje strzał, sposób, w jaki uderza piłkę, otoczenie obrońców itd.) sugerował, że Polak powinien mieć na koncie około 9 ligowych goli, podczas gdy ten miał ich na koncie 13. To najwyższe "odchylenie" liczby faktycznie zdobytych goli od tej wyliczonej w modelu, wśród wszystkich graczy Serie A.

Inny wyczyn Piątka przytoczyła brytyjska prasa. "Jest pierwszym zawodnikiem od sezonu 1949/50, który w swoich sześciu pierwszych występach w Serie A zdobył osiem goli" - zauważyło BBC.

Zdjęcie Krzysztof Piątek / AFP