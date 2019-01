Zarobki Krzysztofa Piątka po transferze do AC Milan wzrosły ponad czterokrotnie, dzięki czemu polski piłkarz może liczyć na pensję na poziomie około 2 mln euro za rok gry. To jednak znacznie mniej niż większość piłkarzy "Rossonerich", gdyż średnia pensja w klubie jest ponad dwukrotnie wyższa!

Kontrakt Piątka opiewa na 150 tys. euro miesięcznie, co dla polskiego piłkarza jest znaczną podwyżką, w porównaniu do jego zarobków w Genoi. Tam za miesiąc dostawał około 37,5 tys. euro, co dawało pensję na poziomie 450 tys. euro za rok gry. W Milanie w tym samym okresie zarobi ponad cztery razy tyle.

"Rossoneri" choć są nieco wyblakłą marką, wciąż potrafią zaoferować swoim piłkarzom gigantyczne zarobki. Więcej na pensje dla swoich piłkarzy wydają jedynie Juventus Turyn (średnia pensja zawodników "Starej Damy" to 7,8 mln euro rocznie, z czym wynik ten dość mocno zawyżony jest pensją Cristiano Ronaldo), a także Inter Mediolan (średnia pensja 4,3 mln euro rocznie).



Milan w zestawieniu plasuje się tuż za Interem ze średnią pensją piłkarzy w wysokości 4,1 mln euro rocznie. Oznacza to, że Piątek, choć po transferze dostał znaczną podwyżkę, wciąż zarabiać będzie mniej od większości swoich klubowych kolegów.

Dotychczas najwięcej zarabiającym zawodnikiem Milanu był Gonzalo Higuain, który mógł liczyć na zarobki rzędu 9,5 mln euro. Po jego odejściu do Chelsea i zatrudnieniu Piątka, na wydatkach na pensję napastnika Milan zaoszczędzi więc około 7,5 mln euro.



Najlepiej zarabiającym graczem w Serie A jest Cristiano Ronaldo, który dystansuje rywali również na tym tle. Według "La Gazetta dello Sport" jego zarobki wynoszą 31 mln euro w skali rocznej, co sprawia, że drugiego pod tym względem Paulo Dybale przebija ponad czterokrotnie.

W porównaniu z innymi Polakami grającymi w Serie A, Piątek pod względem zarobków wciąż będzie ustępował Wojciechowi Szczęsnemu oraz Arkadiuszowi Milikowi. Pierwszy z nich rocznie inkasuje 4 mln euro rocznie, a drugi około 2,5 mln euro.



Nowy napastnik Milanu "przeskoczył" jednak Piotra Zielińskiego, który według "La Gazetta dello Sport" zarabia około 1,1 mln euro rocznie. Dalej w zestawieniu są Bartosz Bereszyński i Karol Linetty z Sampdorii Genua, czy Łukasz Skorupski z Bologny.

Zdjęcie Krzysztof Piątek / AFP