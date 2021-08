Gdy Philippe Coutinho w styczniu 2018 roku opuszczał Liverpool by dołączyć do FC Barcelona, katalońscy kibice wiele obiecywali sobie po tym transferze. Teraz, po ponad trzech i pół roku, wydaje się, że pomocnik już nie odmieni swojego losu w "Blaugranie". Poprzedni sezon spędził głównie na zmaganiu się z urazem łąkotki, a teraz ma już być zawodnikiem niemile widzianym w klubie.

FC Barcelona proponuje Coutinho. Lazio jest niezdecydowane

Według calciomercato.com FC Barcelona jest już zdecydowana na sprzedanie Brazylijczyka - wszystko po to, aby móc odciążyć budżet i powoli zażegnywać olbrzymi kryzys finansowy, z jakim zmaga się FCB. W związku z tym "Duma Katalonii" postanowiła zaproponować usługi zawodnika ekipie Lazio.



Dla "Biancocelestich" takie rozwiązanie jest jednak potencjalnie problematyczne - po pierwsze dlatego, że wymagania finansowe Coutinho, którego roczna pensja w Barcelonie wynosiła - zależnie od źródła - 8,5-9 mln euro, są daleko poza zasięgiem rzymskiego klubu. Po drugie ani trener Maurizio Sarri, ani dyrektor sportowy Igli Tare nie widzą dla tego gracza miejsca w składzie.



Barcelona byłaby skłonna opłacać część pensji piłkarza

Jak jednak informuje "La Gazzetta dello Sport", prezes Lazio Claudio Lotito były skłonny zakupić brazylijskiego piłkarza, pod warunkiem, że kosztowałby nie więcej niż 40 mln euro. Według włoskiego dziennika drugą opcją dla Coutinho mógłby być jego były klub, Inter Mediolan, który nie chce jednak wydać więcej, niż 30 mln.



"LGdS" podaje dodatkowo, że Barcelona chciałaby nawet opłacać połowę pensji zawodnika, co miałoby być dodatkowym "wabikiem" dla włoskich ekip.



Philippe Coutinho grał już we Włoszech

Gdyby przenosiny Coutinho doszły do skutku, to byłby to dla niego wielki powrót na Półwysep Apeniński po ośmiu latach. Poprzednio był oficjalnie związany z Interem między 2008 a 2013 rokiem, jednak sporą część tego okresu spędził na wypożyczeniach - najpierw w Vasco da Gama, a następnie w Espanyolu.

Zdjęcie Czas Philippe Coutinho w Barcelonie być może już niebawem się definitywnie skończy / Vitalii Vitleo (Kliuiev) via www.imago-images.de/Imago Sport and / East News

