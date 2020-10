Mecz Genoi z Torino w 3. kolejce Serie A został przełożony z powodu dużej liczby zachorowań na koronawirusa w zespole gospodarzy. Wśród chorych jest były piłkarz Wisły Kraków Petar Brlek.

Zespół z Genoi został zdziesiątkowany przez koronawirusa. Z tego powodu, zaplanowany na sobotę mecz z Torino, został przełożony.



Choruje 13 piłkarzy i pięciu członków sztabu szkoleniowego. Wśród chorych są m.in. Mattia Perin, Marko Pjaca, Lasse Schoene, czy Davide Zappacosta.



Na liście zakażonych nie ma Filipa Jagiełły, który od ponad roku występuje w Genoi. Chory jest za to inny, dobrze znany polskim kibicom, zawodnik.



Klub potwierdził, że pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskał Petar Brlek. Chorwat od lutego 2016 roku do sierpnia 2017 roku był piłkarzem Wisły Kraków. Stamtąd przeniósł się do Genoi, ale w lutym 2018 roku wrócił do Krakowa na półroczne wypożyczenie. W Wiśle rozegrał w sumie 55 meczów i zdobył 11 bramek.



MP