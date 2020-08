Pepe Reina nie zamierza zawieszać butów na kołku. 37-letni bramkarz podpisał dwuletni kontrakt z włoskim Lazio Rzym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gol Grzegorza Krychowiaka dla Lokomotiwu. Wideo INTERIA.TV

Reina w ostatnim czasie występował w barwach angielskiej Aston Villi, dokąd był wypożyczony z AC Milan. W rundzie wiosennej rozegrał 12 spotkań w Premier League.

Reklama

Tym razem doświadczony golkiper szuka nowych wyzwań, wracając do Włoch. Z Lazio podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku.



Hiszpan już w 2000 roku debiutował w drużynie FC Barcelona, w której uzbierał niespełna 50 występów. Później przeniósł się do Villarreal, a w 2005 roku trafił do Liverpoolu, gdzie wygrał rywalizację o miejsce w bramce z Jerzym Dudkiem.

Po ośmiu latach w drużynie "The Reds" Reina trafił na wypożyczenie do SSC Napoli, a później został bramkarzem Bayernu Monachium. Jego niemiecka przygoda była jednak zupełnie nieudana i już po roku golkiper przeniósł się do Włoch - grając najpierw znów dla SSC Napoli, a później AC Milan.



Reina jest 38-krotnym reprezentantem Hiszpanii, którą reprezentował w latach 2005-2017. W Lazio będzie rywalizował o miejsce w bramce z Thomasem Strakoshą.

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy





Zdjęcie Pepe Reina / IPP/Roberto Ramaccia / East News

WG