Pepe Reina został wypożyczony do końca sezonu z AC Milan do Aston Villi. 37-letni bramkarz ma pomóc drużynie w walce o utrzymanie w Premier League. Milan ogłosił za to pozyskanie Asmira Begovicia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cagliari - AC Milan 0-2 - skrót. Ibra z pierwszym trafieniem. Wideo © 2020 Associated Press

Doświadczony Reina w Milanie był tylko rezerwowym bramkarzem, ustępując znacznie młodszemu Gianluigiemu Donnarummie. W ciągu dwóch lat zagrał tylko w 13 oficjalnych meczach.

Reklama

Teraz klub ogłosił, że hiszpański bramkarz został wypożyczony do końca roku do Aston Villi. W praktyce oznacza to, iż do Mediolanu już nie wróci, gdyż jego kontrakt wygasa 30 czerwca.

Reina, mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii, był uprzednio zawodnikiem SSC Napoli, Bayernu Monachium, Liverpoolu FC, Villarreal CF oraz FC Barcelona.

Do Milanu powędrował za to Asmir Begović, dotychczas piłkarz AFC Borunemouth, a ostatnio wypożyczony do azerskiego Karabachu Agdam.

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy