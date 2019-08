Paweł Dawidowicz nie będzie miło wspominał rozpoczęcia nowego sezonu Serie A. Polak wyleciał z boiska, a jego zespół Hellas Verona zremisował z Bologna FC 1-1. Klęski doznał zespół Bartosza Bereszyńskiego i Karola Linettego Sampdoria Genua. Porażkę zanotowała także drużyna Thiago Cionka SPAL 2013.

Pechowa dla Dwidowicza okazała się 13 minuta. Wtedy to Polakowi uciekł Riccardo Orsolini. Nasz zawodnik próbował ratować sytuację, ale sfaulował w polu karnym rywala. Sędzia Antonio Giua podyktował rzut karny, a Dawidowiczowi pokazał czerwoną kartkę. Arbiter zasugerował się zapewne tym, że Orsolini wychodził na czystą pozycję i dlatego tak surowo ukarał Polaka. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Nicola Sansone.



Mimo gry w osłabieniu gospodarze poderwali się do walki i w 36. minucie doprowadzili do wyrównania. Pięknym strzałem z rzutu wolnego popisał się Miguel Veloso. Strzegący bramki gości Łukasz Skorupski nie miał żadnych szans.



Thiago Cionek rozegrał całe spotkanie w barwach SPAL 2013 i też nie miał powodów do zadowolenia, bo jego zespół przegrał u siebie z Atalantą Bergamo 2-3, choć prowadził 2-0. Gospodarze już w 6. minucie objęli prowadzenie. Koronkową akcją wykończył celnym strzałem Federico Di Francesco. W 26. minucie było 2-0 dla SPAL. Igor de Paulo "zakręcił" jednym z obrońców rywali i posłał piłkę przed bramkę. Pozostawiony bez opieki Andrea Petagna skierował piłkę do pustej bramki.



Goście zdobyli kontaktową bramkę w 34. minucie. Po dośrodkowaniu Hansa Hateboera kapitalnie głową strzelił Robin Gosens. Atalanta jeszcze przed przerwą miała dwie znakomite okazje na 2-2. najpierw Duvan Zapata trafił w poprzeczkę, a uderzenie Remo Freulera znakomicie obronił Etrit Berisha. Przyjezdni rzucili się do ataku w drugiej połowie. Kluczowe okazało się wejście Luisa Muriela. Rezerwowy zapewnił zwycięstwo Atalancie. W 70. i 76. minucie Muriel dwukrotnie pokonał bramkarza SPAL strzałami z dystansu.



Klęski doznała Sampdoria Genua. Zespół Bartosza Bereszyńskiego i Karola Linettego przegrał z Lazio Rzym 0-3. Polacy wybiegli w podstawowym składzie. Linetty przebywał na boisku do 66. minuty, kiedy zastąpił go Mehdi Leris. Bereszyński rozegrał 90 minut. Bohaterem spotkania był Ciro Immobile, który zdobył dwie bramki. Na listę strzelców wpisał się również Carlos Correa.

