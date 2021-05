Dawidowicz występuje w Hellasie od 2018 roku. Najpierw był wypożyczony z Benfiki, a w lipcu 2019 roku włoski klub zdecydował się go wykupić. W sezonie 2018/19 wywalczył z tym klubem awans do Serie A.



W minionym sezonie polski obrońca był podstawowym piłkarzem Hellasu. Rozegrał 30 meczów w lidze włoskiej i dwa w krajowym pucharze.



Dobre występy w klubie utorowały Dawidowiczowi drogę do reprezentacji. Znalazł uznanie w oczach Paulo Sousy i zagrał 30 minut w meczu z Andorą. Dostał tez powołanie na mistrzostwa Europy i przebywa na zgrupowaniu w Opalenicy.



Dotychczasowa umowa Polaka z klubem obowiązywała do końca czerwca 2022 roku. Hellas ogłosił, że przedłużono współpracę z piłkarzem o kolejne trzy lata.





MP