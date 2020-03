Ciężka praca, niesamowite przygotowanie fizyczne i obsesja doskonałości - to cechy, dzięki którym Cristiano Ronaldo znalazł się na piedestale. Jeden z boiskowych partnerów CR7 Paulo Ferreira uważa, że as Juventusu będzie w stanie grać na najwyższym poziomie aż do czterdziestki.

Mimo 35 lat, Ronaldo wciąż imponuje formą i statystykami. W 22 ligowych spotkaniach Portugalczyk zdobył 21 bramek i zanotował trzy asysty. W wyścigu o tytuł króla strzelców Serie A lepszy jest tylko Ciro Immobile. Snajper Lazio trafiał do siatki 27 razy.

Były reprezentacyjny kolega CR7, eks-piłkarz londyńskiej Chelsea stwierdził, że Ronaldo może błyszczeć skutecznością jeszcze przez kilka kolejnych sezonów.

- Znam Cristiano już długi czas. Dopóki jego ciało pozwoli mu grać, pozostanie na tym poziomie. Uważam, że będzie to robił jeszcze przez cztery, może pięć lat. Wciąż jest ważnym piłkarzem, którego wszyscy szanują - powiedział 41-latek, cytowany przez portal Goal.com.

W latach 2004-2010 Ronaldo i Ferreira udali się razem na cztery wielkie turnieje z kadrą Portugalii. Były defensor mógł więc z bliska obserwować ewolucję w grze jednego z najlepszych piłkarzy świata.

- Byłem świadkiem jego rozwoju. Grałem z nim i przeciwko niemu odkąd miał 18 lat. Za to, co osiągnął i ile pracy w to włożył, zasługuje na to, by ciągle być na szczycie. Musisz o siebie dbać, by ciągle grać na najwyższym poziomie w wieku 35 lat. Trzeba ciężko pracować, odpoczywać i właściwie się odżywiać - przyznał Ferreira, który zakończył karierę mając 34 lata.

