Po nie najlepszym poprzednim sezonie Paulo Dybala może pożegnać się z Juventusem. - Mamy kilka propozycji - mówi o potencjalnym transferze Argentyńczyka Pavel Nedved, wiceprezes klubu z Turynu.

W sezonie 2017/2018 Dybala był jedną z największych gwiazd Serie A. Strzelił dla Juventusu aż 22 gole i poprowadził zespół do mistrzostwa Włoch. Po tym, jak do zespołu dołączył Cristiano Ronaldo, Argentyńczyk zaczął jednak odgrywać drugoplanową rolę w drużynie. Ostatni sezon zakończył z pięcioma ligowymi trafieniami, w niektórych meczach był tylko rezerwowym.

Choć jego kontrakt z Juventusem ma być ważny jeszcze przez trzy lata, Dybala może opuścić Turyn już w najbliższych tygodniach. Nie ukrywa tego nawet wiceprezes klubu.



- Mamy kilka propozycji, jest zainteresowanie. Czekamy jednak na konkrety, wtedy ze spokojem podejmiemy decyzję - zapowiada Nedved.



Według medialnych doniesień, sytuację Dybali bacznie obserwują Paris Saint-Germain, Manchester United, Inter Mediolan i Tottenham. I choć piłkarz nie jest przekonany do opuszczenia Turynu, sprawę rozstrzygnie zapewne rozmowa z nowym trenerem Juventusu Maurizio Sarrim. Ma do niej dojść po powrocie 25-letniego piłkarza z urlopu po Copa America.



Dybala trafił do Włoch jako 19-latek - Palermo za niespełna 12 mln euro kupiło go z argentyńskiego Instituto AC. W 2015 r. Juventus zapłacił za niego 40 mln euro. Dziś Argentyńczyk jest wyceniany na 85 mln euro.



