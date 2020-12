Wiele wskazuje na to, że Paul Pogba w najbliższym czasie może zmienić klub. Gwiazdor ma być niezadowolony ze swojej sytuacji w Manchesterze United, a chętny do pozyskania go jest Juventus. Co więcej agent zawodnika miał być widziany w Turynie.

Jak podaje "Correire della Sera" agent Paula Pogby był dziś widziany w Turynie, co ma sugerować, że Francuz może powrócić do Juventusu. Znany menedżer piłkarza Mino Raiola już jakiś czas temu przyznał, że pomocnik źle się czuje w Manchesterze United i planuje zmienić klub.



Agent nie zaprzeczył pogłoskom, że jednym z głównych zainteresowanych usługami zawodnika jest Juventus, a jego obecność w stolicy Piemontu spotęgowała medialne doniesienia.



Aby ewentualny transfer mógł dojść do skutku to "Stara Dama" będzie musiała odchudzić swoja kadrę. Kwestią sporną pozostaje także wysokie wynagrodzenie zawodnika i negocjacje z "Czerwonymi Diabłami".



Włodarze "Starej Damy" chcą bowiem złożyć ofertę wypożyczenia z obowiązkiem wykupu go. Manchester United pozyskał Pogbę z Juventusu za niemal 100 milionów euro. Według włoskich mediów obecnie cena za niego może być o połowę niższa.





