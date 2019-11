Dyrektor akademii FC Barcelona Patrick Kluivert twierdzi, że Matthijs de Ligt może jedynie żałować, że zdecydował się na transfer do Juventusu.

Przed transferem młodego defensora wiele źródeł wskazywało, że de Ligt może dołączyć do Barcelony. Obrońca Ajaksu wybrał jednak inaczej i został piłkarzem drużyny mistrzów Włoch. Kwota transferu wynosiła 75 milionów euro.

Dyrektor akademii FC Barcelona Patrick Kluivert twierdzi, że była to zła decyzja: - Mogę mówić jedynie w swoim imieniu i nie próbuję go przekonać do transferu. Rozmawiałem z nim co prawda o pozytywnych aspektach życia w Barcelonie i gry tutaj. Myślę, że teraz trochę żałuje, ale taką podjął decyzję. W życiu musimy dokonywać wielu wyborów, czasem dobrych ale również złych. Musimy się uczyć na podstawie swoich decyzji - powiedział Kluivert dziennikarzom "El Mundo Deportivo".



Młody obrońca zagrał do tej pory w 12 spotkaniach pod wodzą Maurizio Sarriego. Juventus pomimo niezbyt porywającego stylu gry, dobrze punktuje w obecnej kampanii Serie A.



