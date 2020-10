To może być cytat tygodnia. W dodatku taki, który nie spodoba się fanom Roberta Lewandowskiego. Federico Pastorello, agent Romelu Lukaku, ogłosił właśnie, że to napastnik Interu Mediolan jest najlepszym snajperem globu.

Swoimi przemyśleniami włoski menedżer podzielił się nie w prywatnej pogawędce, lecz w poważnym wywiadzie dla Sky Sports. Jego słowa odbiły się szerokim echem. Siłą rzeczy trafiły również do sympatyków Roberta Lewandowskiego.

W minionym sezonie "Lewy" wygrał z Bayernem Monachium wszystko, co było do wygrania - Bundesligę, Puchar i Superpuchar Niemiec, Ligę Mistrzów oraz Superpuchar Europy. Okrasił to potrójną koroną króla strzelców.

W tym samym czasie Lukaku w barwach Interu został wicemistrzem Włoch i zagrał w przegranym finale Ligi Europy, w którym zresztą z rozpędu pokonał bramkarzy obu zespołów.

- Romelu to nowoczesny typ napastnika, a jednocześnie bardzo wrażliwy człowiek - oznajmił Pastorello. - Kiedy czuje wsparcie i sympatię ze strony otoczenia, staje się czymś najwartościowszym, co może zaoferować rynek. Pod względem piłkarskiej jakości, mentalności i nastawienia to dzisiaj najlepszy napastnik na świecie.

W bieżącym sezonie Lewandowski rozegrał na wszystkich frontach siedem spotkań i zdobył w nich siedem goli. Belgijski snajper, pięć lat młodszy od Polaka, ma póki co nieco lepszą średnią bramek na mecz. W pięciu dotychczasowych występach wpisał się na listę strzelców sześciokrotnie.

- Jego transfer do Włoch był słuszną decyzją i optymalnym wyborem - przekonuje agent zawodnika. - Inter to wielka rodzina. A kibice po prostu oszaleli tutaj na punkcie Romelu.

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz