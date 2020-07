- Nie zostaje się kapitanem, jak nie prezentuje się czegoś więcej - stwierdził dyrektor sportowy Benevento Pasquale Foggia. Włoch został zapytany o transfer Kamila Glika, który od przyszłego sezonu będzie bronił barw "Stregoni".

W najbliższym sezonie Kamil Glik będzie występował w barwach Benevento. Ekipa z południa Włoch po bardzo dobrym sezonie powróciła do Serie A i rozpoczęła transferową ofensywę.



- Najlepsze w naszym awansie jest to, że mistrzostwo wywalczyliśmy w sposób zdecydowany i nieoczekiwany. Nikt sobie tego nie mógł wyobrazić - powiedział dyrektor sportowy Benevento Pasquale Foggia w rozmowie z włoskim "Sky".



- Transfer Glika jest wartością dodaną dla naszego składu. Wniesie do szatni sporo doświadczenia, to prawdziwy lider. Nie zostaje się kapitanem, jak nie prezentuje się czegoś więcej - dodał.



Polski obrońca powróci na Półwysep Apeniński po czterech latach przerwy. Wcześniej Glik występował w Palermo, Bari i Torino, gdzie jego dobra gra skutkowała objęciem roli kapitana.



Oprócz reprezentanta Polski włodarze Benevento próbują sprowadzić do drużyny Loica Remy'ego i Gervinho.



