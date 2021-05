Juventus Turyn może pierwszy raz od dziewięciu sezonów nie zakwalifikować się do rozgrywek Ligi Mistrzów! Ekipa z Piemontu znajduje się obecnie poza strefą premiowaną grą w Champions League i o finalnym werdykcie zadecyduje ostatnia kolejka. "Stara Dama" musi wygrać swój mecz i liczyć na porażki AC Milan oraz Napoli. Możliwość występów w Lidze Mistrzów jest bardzo ważna dla "Starej Damy". Od tego zależy bowiem przyszłość kilku zawodników, w tym Cristiano Ronaldo.

Juventus Turyn zdecydowanie nie spełnił oczekiwań w obecnym sezonie i drużyna z Piemontu do ostatniej kolejki musi walczyć nie o mistrzostwo, a... grę w Champions League. Projekt Andrei Pirlo najprawdopodobniej zakończy się po upływie zaledwie jednego sezonu.

"Stara Dama" nie potrafiła pokazać w tym sezonie swojego cynicznego oblicza i niezbyt efektowna gra szła w parze z równie przeciętnymi wynikami. Misja wzmocnienia klubu po ostatniej kampanii okazała się być zbyt ciężką dla niedoświadczonego Pirlo, co bezlitośnie wykorzystał Antonio Conte i prowadzony przez niego Inter Mediolan.

Juventus walczy o Ligę Mistrzów! Ostatnia szansa "Starej Damy"

Tak po 37 kolejkach Juventus zajmuje zaledwie 5. miejsce w tabeli, mając przed sobą dobrze spisujące się w tym sezonie drużyny Milanu i Napoli. Los "Starej Damy" po części leży teraz w rękach wcześniej wymienionych klubów.

Do gry w Lidze Mistrzów "Starej Damie" nie wystarczy bowiem jedynie wygrana w niedzielnym meczu z Bologną. Ekipa z Turynu musi również liczyć na potknięcia Milanu, który zagra z Atalantą, bądź Napoli mierzącego się z Hellasem Werona.

W sytuacji, gdyby Milan i Napoli przegrałyby swoje mecze, a Juventus zremisował, to i tak turyńskiej ekipie nie uda się awansować do Ligi Mistrzów. W Serie A o kolejności w tabeli decydują bowiem mecze bezpośrednie (w których wszystkie drużyny mają po sześć punktów), a w dalszej kolejności różnica bramek w meczach bezpośrednich, gdzie najgorzej wypada "Stara Dama".

Nie tylko Pirlo! Kto jeszcze może opuścić Juventus?

Juventus w najbliższym sezonie może przejść proces przebudowy. Według włoskich mediów ostateczny kształt drużyny zależy od awansu do Ligi Mistrzów. Jeżeli "Stara Dama" nie zakwalifikuje się do rozgrywek to prawdopodobnie z klubem pożegna się Cristiano Ronaldo.

- Ciężko sobie wyobrazić, żeby CR7 został w klubie, który nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów - powiedział niedawno w rozmowie z Interią były piłkarz Udinese, Piotr Czachowski.

Włoski dziennik "Tuttosport" dodaje, że w przypadku braku awansu do Champions League, Juventus będzie musiał sprzedać Adriena Rabiota lub Meriha Demirala. Aaron Ramsey i Federico Bernardeschi są natomiast szykowani do sprzedaży niezależnie od miejsca, które "Stara Dama" zajmie w tabeli.

W klubie mają za to pozostać Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Matthijs de Ligt, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci i Danilo.

Nadal niejasna jest także przyszłość Wojciecha Szczęsnego. Polskim bramkarzem interesuje się kilka europejskich klubów, a Juventus bacznie przygląda się sytuacji Gianluigiego Donnarummy. Włoskiego bramkarza oprócz "Starej Damy" ma również obserwować FC Barcelona.

Piłkarz Juventusu dziś rozpoczęli przygotowania do starcia z Bologną. Wcześniej otrzymali dzień przerwy po triumfie nad Atalantą w Coppa Italia. Mecz z ekipą Łukasza Skorupskiego będzie miał bardzo duże znaczenie. "Stara Dama" gra nie tylko o utrzymanie kilku zawodników w składzie, ale także o środki finansowe potrzebne na uzupełnienie budżetu po sporych stratach, wynikających z pandemii koronawirusa.

Początek meczu z Bologną zaplanowano na niedzielę o 20:45. Spotkanie będzie można oglądać w Eleven Sports 2.



Przewidywany skład Juventusu (według "La Gazzetty dello Sport"): Szczęsny - Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa - Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

