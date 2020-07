Saga z odejściem Arkadiusza Milika z każdą kolejną godziną coraz bardziej przybliża do finału, czyli sfinalizowania transferu Polaka. Już tylko detali brakuje, że oficjalnie następcą Orła w Neapolu został 21-letni Victor Osimhen, a Włosi przekonują, że ta operacja układa się w bardzo logiczną całość.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Atalanta Bergamo - Brescia 6-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jeśli sprawy nadal będą przybierały taki obrót, jak obecnie, to bardzo możliwe, że już w czwartek szefom Napoli uda się dopiąć na ostatni guzik transfer nowego napastnika. Kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2025 roku i gwarantować piłkarzowi pensję w kwocie 5 mln euro brutto za sezon. Obecnym klubem 21-letniego Nigeryjczyka jest francuskie Lille OSC, w którym ten bramkostrzelny młodzian występuje od ubiegłego sezonu.



- Uzgodnione warunki indywidualne. Victor jest gotowy do podpisania umowy do czerwca 2025 roku. Napoli pracuje teraz nad dopracowaniem ostatnich szczegółów z Lille i agentami piłkarza, a następnie umowa zostanie ostatecznie sfinalizowana - napisał na Twitterze zazwyczaj świetnie poinformowany dziennikarz Fabrizio Romano.



W analitycznym tekście na łamach "La Gazzetta dello Sport" doświadczony dziennikarz Luca Calamai przedstawia argumenty, które przemawiają za tak kosztownym transferem.

Reklama

- Zacznijmy od rozważań ekonomicznych: Napoli De Laurentiisa może sobie pozwolić na 60 milionową "operację". Klub nie odczuwa wielu negatywnych skutków związanych z pandemią COVID-19 - czytamy w materiale, a to wprost kładzie akcent na racjonalny kontekst ekonomiczny.