Aż dwóch zawodników może w najbliższym czasie dołączyć do Napoli. Włodarze "Azzurrich" chcą jak najszybciej dopełnić formalności i ogłosić sprowadzenie do klubu Victora Osimhena i Gabriela. Jeżeli tak się stanie, to Neapol mogą opuścić Kalidou Koulibaly i Arkadiusz Milik.

Według "Corriere dello Sport" działacze Napoli są zdecydowani i w najbliższych dniach ekipa spod Wezuwiusza ma potwierdzić transfer dwóch zawodników Lille - napastnika Victora Osimhena i obrońcę Gabriela.



"Azzurri" zaoferowali drużynie z Flandrii 50 milionów euro i kartę Adama Ounasa, który ostatnio przebywał na wypożyczeniu w Nicei. Dziennikarz rzymskiej gazety szacują, że dwaj zawodnicy Lille będą łącznie kosztować Napoli ok. 100 milionów.



"Corriere" dodaje, że podczas ostatniego ważnego dla Napoli spotkania z Atalantą, dyrektor sportowy klubu Cristiano Giuntoli nie pojechał do Bergamo. Włoch miał wówczas załatwiać ostatnie formalności.



