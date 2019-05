To już oficjalna informacja. Gennaro Gattuso potwierdził, że odchodzi z AC Milan. "Rossoneri" zakończyli sezon Serie A na piątym miejscu, a to oznacza, że nie zagrają w Lidze Mistrzów. Z tego powodu na San Siro lecą głowy. Oprócz Gattuso z klubem pożegna sie również dyrektor sportowy Leonardo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. To był jego sezon. Najlepsze bramki Krzysztofa Piątka (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Milan do ostatniej kolejki walczył o miejsce premiowane gra w upragnionej Lidze Mistrzów. Krzysztof Piątek i spółka musieli wygrać wyjazdowe spotkanie ze SPAL 2013 i liczyć na korzystne wyniki w meczach Atalanty Bergamo i Interu Mediolan. "Rossoneri" plan wykonali, wygrywając 3-2. Na nic to się jednak nie zdało, bo bezpośredni rywale w bitwie o Champions League odnieśli zwycięstwa. Milan ukończył sezon ostatecznie na piątej pozycji, co oznacza grę tylko w Lidze Europy.



Na San Siro znaleźli winnych niepowodzenia. Z klubem żegnają się dwie ważne osoby - dyrektor sportowy Leonardo i trener Gennaro Gattuso. Decyzja zapadła po długiej rozmowie 41-letniego szkoleniowca z dyrektorem generalnym AC Milan Ivanem Gazidisem. Gattuso uważał, że drużyna powinna opierać się na doświadczonych zawodnikach. Odmienną wizję przedstawił Gazidis. Według jego filozofii, klub ma stawiać na młodych, utalentowanych piłkarzy.

Reklama

"Decyzja o odejściu nie była łatwa, ale musiałem ją podjąć. To dla mnie bolesny, ale przemyślany wybór"

W przypadku Leonardo rozstanie nie powinno być problemem. Gattuso miał jednak ważną umowę z AC Milan do 2021 roku. Trener wykonał piękny gest. "Czy rezygnuję z dwuletniego kontraktu? Tak, bo moja przygoda z Milanem nigdy nie była kwestią pieniędzy" - stwierdził.



Według największego włoskiego dziennika sportowego "La Gazzetta dello Sport" następcą Leonardo ma być Luis Campos. Portugalczyk jest obecnie dyrektorem sportowym OSC Lille. Campos podobno już osiągnął porozumienie z mediolańczykami.



Nie wiadomo natomiast, kto zastąpi Gattuso. Media we Włoszech wymieniają kilku potencjalnych następców. Wśród kandydatów są Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri i Leonardo Jardim.



Gattuso, legenda Milanu, pracował w roli trenera "Rossonerich" od listopada 2017 roku. Wtedy zastąpił na stanowisku Vincenzo Montellę.



Gattuso na San Siro ściągnął Krzysztofa Piątka. "Rossoneri" zapłacili za polskiego napastnika aż 35 milionów euro, a reprezentant Polski odpłacił się golami. Piątek zdobył dla Milanu 11 bramek w zakończonym sezonie.

RK

Końcowa tabela Serie A sezonu 2018/2019