Jak poinformowała oficjalna strona Romy, klub zmienił właściciela. Nowym zarządzającym drużyną zostanie Dan Friedkin, a cała operacja miała kosztować amerykańskiego biznesmena około 600 milionów euro.

Amerykański biznesem Dan Friedkin kupił AS Roma za 591 milionów euro. Wcześniejszy właściciel klubu James Pallotta już od jakiegoś czasu szukał kupca na klub, a proces przedłużyła epidemia koronawirusa.



- Cieszymy się, że możemy dołączyć do rodziny Romy. Zamierzamy uczynić klub kultowym i jednym z największych na świecie. Nasze zaangażowanie na rzecz społeczności Romy będzie całkowite i będziemy obecni w Rzymie, mieście które zajmuje specjalne miejsce w naszych sercach - możemy przeczytać w oświadczeniu "The Friedkin Group", opublikowanym na oficjalnej stronie "Giallorossich".



Wiadomość o odejściu Pallotty zapewne ucieszyła znaczną część kibiców klubu. Poprzedni właściciel nie miał dobrej opinii, a najczęściej zarzucano mu, że sprzedaje wszystkie gwiazdy drużyny i to właśnie przez niego z Romą pożegnali się Daniele De Rossi czy Francesco Totti. Dodatkowo fani twierdzili, że zbyt wiele decyzji podejmuje nie przebywając w Italii.



Jeżeli ufać zapowiedziom Friedkina to ma on bardzo ambitne plany wobec klubu. Twierdzi, że jego wizja klubu oparta jest na solidnym biznesplanie i długotrwałym inwestowaniu, zamiast nieprzemyślanych doraźnych decyzji.

Według magazynu "Forebs" majątek biznesmena szacowany jest na 3,6 miliarda dolarów, przez co znajduje się on na 504. miejscu w rankingu najbogatszych ludzi na świecie.