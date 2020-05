Na najbliższy piątek planowano miting, którego efektem końcowym miało być wypracowanie tzw. protokołu medycznego. To zbiór zasad i obostrzeń koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego piłkarzom. Spotkanie zostało jednak odwołane.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus Turyn - Inter Mediolan 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Sytuacja sanitarna we Włoszech ulega stopniowej poprawie, ale wciąż pozostaje poważna. Władze Serie A i przedstawiciele rządu nie są jeszcze gotowe, by skonstruować precyzyjny plan powrotu zawodników do ligowej rywalizacji. Jak informuje Sky Sports Italia, podjęcie wiążących decyzji w tej sprawie przełożono na przyszły tydzień.

Reklama

Wszystkie kluby ekstraklasy Włoch opowiadają się ostatecznie za wznowieniem wyścigu po scudetto. Odmiennego zdania jest minister sportu, Vincenzo Spadafora. Jego radykalne stanowisko nie podoba się większości kibiców. Ale - co ciekawe - przeciwko kontynuacji sezonu opowiadają się fani AS Roma. W ostatnich dniach dali temu wyraz w kilku publicznych manifestacjach.

W miniony poniedziałek piłkarze dostali zielone światło na powrót do macierzystych ośrodków treningowych. Wcześniej byli skazani na korzystanie z przestrzeni miejskiej. Ćwiczą jednak póki co indywidualnie.

Zajęcia grupowe mają się rozpocząć 18 maja. Powrót do gry? Najbardziej prawdopodobne prognozy mówią o pierwszej dekadzie czerwca. Ostatnie jak do tej pory mecze Serie A rozegrano 9 marca.

UKi

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz