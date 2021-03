Cristiano Ronaldo po raz pierwszy znalazł się poza dziesiątką najbardziej wartościowych piłkarzy Serie A. Portal Transfermarkt zaktualizował wyceny rynkowe zawodników ligi włoskiej. W górę poszybowała wartość Piotra Zielińskiego.

Ronaldo w lipcu 2018 roku przeszedł do Juventusu z Realu Madryt za ponad 100 mln euro. Czas nie zatrzymuje się jednak nawet dla wybitnego Portugalczyka i 36-letni napastnik musi pogodzić się z powolnym spadkiem swojej formy, a także wartości rynkowej.



W ostatnim czasie Ronaldo był wyceniany przez Transfermarkt na 60 mln euro. Po najnowszej aktualizacji wartość ta spadła do 50 mln euro.



Obecnie za najbardziej wartościowego piłkarza Serie A portal uznaje napastnika Interu Mediolan Romelu Lukaku. Jego wartość w nowym notowaniu wzrosła do 90 mln euro.



Belgijski snajper wyprzedza na liście Matthijsa de Ligta z Juventusu Turyn (75 mln euro) oraz Sergeja Milinkovicia-Savicia z Lazio oraz Lautaro Martineza z Interu (obaj 70 mln euro).



W ostatnim czasie szacunkowa wartość Piotra Zielińskiego wzrosła o 6 mln euro. Transfermarkt ocenia, że chętny na usługi Polaka musiałby zapłacić za niego ok. 46 mln euro.

Wartości rynkowe Wojciecha Szczęsnego (35 mln euro) i Bartłomieja Drągowskiego (15 mln euro) pozostały bez zmian. Z kolei Sebastian Walukiewicz (10 mln euro) wyprzedził w notowaniu Karola Linetty'ego (8 mln euro).

