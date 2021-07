Roma wygrała wszystkie trzy dotychczasowe sparingi przed rozpoczęciem sezonu 2021/22. W dwóch ostatnich na listę strzelców wpisał się Nicola Zalewski. Trener Jose Mourinho przygląda mu się z coraz większym zainteresowaniem.



Nicola Zalewski z kolejnym trafieniem

W ubiegłym tygodniu Polak pokonał bramkarza Valdinievole Montecatini (Serie D). W środę z kolei zagrał od początku drugiej połowy meczu z Triestiną (Serie C) i już w 49. minucie zdobył jedyną bramkę meczu.



19-latek jest zawodnikiem drużyny młodzieżowej rzymskiego klubu. W pierwszym zespole Romy zadebiutował 6 maja tego roku. Wszedł do gry w 76. minucie półfinałowej potyczki Ligi Europy z Manchesterem United. I po siedmiu minutach to właśnie on ustalił wynik spotkania na 3-2 dla swojej ekipy (po rykoszecie bramka ostatecznie zapisana została jako samobójcze trafienie Alexa Tellesa).



Zalewski ma także za sobą premierę w Serie A. Trzy dni po starciu z MU zagrał przeciwko Crotone (5-0)i popisał się asystą.



Na inaugurację nowego sezonu Roma zagra 21 sierpnia z Fiorentiną, której bramki broni Bartłomiej Drągowski.

