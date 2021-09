4. kolejka Włochy - Serie A

2021-09-20 20:45 | Stadion: Dacia Arena | Arbiter: Gianluca Manganiello Udinese Calcio SSC Napoli 0 4 DO PRZERWY 0-2 V. Osimhen 24' A. Rrahmani 35' K. Koulibaly 52' H. Lozano 84'

Do wytypowania faworyta tego spotkania należało podejść ostrożnie. Naprzeciw siebie stanęły bowiem dwie niepokonane w tym sezonie ekipy. Tymczasem drużyna z Neapolu rozwiała złudzenia gospodarzy w zasadzie jeszcze przed przerwą.

Zaczęło się jednak od niejednoznacznego incydentu w polu karnym gości. Roberto Pereyra upadł po starciu z Giovannim di Lorenzo i wydawało się, że to może być "jedenastka" dla Udinese. Arbiter nie dostrzegł jednak w tej sytuacji przewinienia.





Udinese - Napoli. Osimhen otwiera wynik spotkania

W kolejnych fragmentach wyraźnie zaznaczała się przewaga piłkarzy Napoli i to oni wyszli na prowadzenie w 24. minucie. Lorenzo Inignie przelobował brawurowo wychodzącego z bramki Marco Silvestriego, a z najbliższej odległości piłkę do siatki wepchnął Victor Osimhen.



Riposta miejscowych? Nic z tych rzeczy. Nie minął kwadrans od pierwszej bramki, a było już 0-2. Tym razem przyjezdni pomysłowo rozegrali rzut wolny, wyprowadzając defensywę rywala w pole. W efekcie Amir Rrahmani uderzał głową już do pustej bramki.



Jeśli "Udine" w przerwie uknuło jakiś plan na wydostanie się z tarapatów, to runął on od krótko po wznowieniu gry. Fabian Ruiz przytomnie wycofał piłkę na 15. metr do Kalidou Koulibaly'ego, ten huknął bez przyjęcia i zrobiło się 0-3.



W tym momencie stało się jasne, że Napoli nie da sobie wydrzeć zwycięstwa. Nie szkodzi, że do końcowego gwizdka pozostawało ponad pół godziny. Dyspozycja podopiecznych Luciano Spalettiego nie pozwalała wierzyć w sensacyjny zwrot akcji.



Goście mogli i powinni wygrać wyżej. Nie dopuścił jednak do tego uwijający się między słupkami Silvestri. Totalnie zawiedli natomiast jego koledzy z przednich formacji. Tego dnia oddali ledwie jeden celny strzał.



Udinese - Napoli. Zieliński tylko dublerem

Piotr Zieliński, uznany najsłabszym zawodnikiem czwartkowej konfrontacji z Leicester City w LE, tym razem rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Pojawił się na murawie w 71. minucie, gdy losy spotkania wydawały się rozstrzygnięte. Niczym szczególnym się nie wyróżnił.



Końcowy rezultat ustalił inny rezerwowy - Hirving Lozano. W 84. minucie zdobył bodaj najładniejszą bramkę wieczoru. Po tym trafieniu zawodnicy Udinese najchętniej zeszliby już do szatni.



Wygrana oznacza, że Napoli jest nowym liderem Serie A - pozostając jedynym zespołem z kompletem punktów.

Udinese Calcio - SSC Napoli 0-4 (0-2)

Bramki: 0-1 Osimhen (24.), 0-2 Rrahmani (35), 0-3 Koulibaly (52.), 0-4 Lozano (84.)



0 4 Udinese Calcio SSC Napoli Ospina Di Lorenzo Rrahmani Koulibaly Rui Zambo Anguissa Elmas Ruiz Politano Osimhen Insigne Silvestri Becão Samir Nuytinck Arslan Molina Lucero Pereyra Stryger Walace Pussetto Deulofeu SKŁADY Udinese Calcio SSC Napoli Marco Silvestri David Ospina Rodrigo Nascimiento Franca Giovanni Di Lorenzo 56′ 56′ Samir Caetano de Souza Santos 35′ 35′ Amir Rrahmani Bram Nuytinck 52′ 52′ Kalidou Koulibaly 72′ 72′ Tolgay Ali Arslan 82′ 82′ 86′ 86′ Silva Duarte Mario Rui 65′ 65′ 86′ 86′ Nahuel Molina Lucero André-Frank Zambo Anguissa 64′ 64′ Roberto Maximiliano Pereyra Eljif Elmas 72′ 72′ Jens Stryger Larsen 81′ 81′ Fabián Ruiz Pena Walace Souza Silva 71′ 71′ Matteo Politano Ignacio Pussetto 24′ 24′ 81′ 81′ Victor James Osimhen 64′ 64′ Gerard Deulofeu 71′ 71′ Lorenzo Insigne REZERWOWI Daniele Padelli Alex Meret Edoardo Piana Juan Jesus Sebastian De Maio Kévin Malcuit Patricio Nehuen Pérez Kostas Manolas 86′ 86′ Brandon Soppy 86′ 86′ Alessandro Zanoli 72′ 72′ Marvin Zeegelaar 81′ 81′ Adam Ounas Mato Jajalo 71′ 71′ Piotr Zieliński 64′ 64′ Jean-Victor Makengo 71′ 71′ 84′ 84′ Hirving Lozano 72′ 72′ Lazar Samardžić 81′ 81′ Andrea Petagna 64′ 64′ Norberto Bercique Gomes Betuncal Fernando Martín Forestieri Simone Ianesi

STATYSTYKI Udinese Calcio SSC Napoli 0 4 Posiadanie piłki 37,6% 62,4% Strzały 6 20 Strzały na bramkę 1 12 Rzuty rożne 2 5 Faule 10 11 Spalone 3 3

