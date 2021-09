W meczu wzięli udział polscy piłkarze: w barwach Napoli 68. minut rozegrał Piotr Zieliński, a w Sampdorii trzy minuty dłużej na boisku był Bartosz Bereszyński. W pierwszej połowie to nie oni grali główne role na boisku.

5. kolejka Włochy - Serie A

2021-09-23 18:30 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: Paolo Valeri STATYSTYKI Sampdoria Genua SSC Napoli 0 4 Posiadanie piłki 47,5% 52,5% Strzały 8 17 Strzały na bramkę 5 13 Rzuty rożne 5 5 Faule 10 7 Spalone 2 1

Te należały bowiem do strzelców bramek, a do siatki trafiali tylko piłkarze gości. Najpierw w 10. minucie ekwilibrystycznym doskokiem do piłki, połączonym z lekkim technicznym strzałem, gola na 1-0 strzelił Victor Osimhen.

Serie A. SSC Napoli - UC Sampdoria. Wynik 4-0

Gospodarze mieli szansę na wyrównanie 10. minut później, gdy Andrien Silva uderzał w kierunku prawego rogu bramki Napoli, ale skuteczną interwencją wykazał się bramkarz David Ospina.

Serie A. SSC Napoli Pierwsze ligowe trafienie Piotra Zielińskiego w tym sezonie

Na sześć minut przed przerwą na 2-0 dla zespołu z Neapolu podwyższył Fabian Ruiz. Przy obu trafieniach Napoli z pierwszej połowy asysty zanotował kapitan tej drużyny Lorenzo Insigne.

Piotr Zieliński dołączył do grona wyróżniających się postaci w drugiej połowie, gdy zmienił wynik na 4-0 mocnym strzałem z półwoleja nisko na prawy słupek. Chwilę wcześniej na 3-0 trafił Osimhen, uzyskując drugie trafienie w meczu.

Dla Zielińskiego było to pierwsze trafienie w tym sezonie. Napoli z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli Serie A.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz





Sampdoria Genua SSC Napoli 0 4 DO PRZERWY 0-2 V. Osimhen 10',50' Fabián Ruiz 39' P. Zieliński 59'

MR