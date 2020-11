Według włoskich mediów postawa działaczy Napoli nie zmieniła się i nadal żądają oni za Arkadiusza Milika niemal 18 milionów euro. Fakt ten może utrudnić transfer reprezentanta Polski, mając na uwadze to, że już w lutym będzie mógł zmienić barwy klubowe jako wolny zawodnik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Lepa: Milik może zostać niewolnikiem Napoli INTERIA.TV

Transfer Arkadiusza Milika podczas najbliższego okienka transferowego wydaje się być coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem.



Jak twierdzi "Sky Sports" klub spod Wezuwiusza miał ustalić minimalną cenę za reprezentanta Polski. Włoscy dziennikarze donoszą, że Milik odejdzie z Napoli jeżeli któraś ekipa zdecyduje się zapłacić za niego 18 milionów euro.



Reklama

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku taka cena za polskiego napastnika byłaby bardzo atrakcyjną ofertą. Obecnie warunki jednak się zmieniły, a w styczniu piłkarz "Azzurrich" będzie miał jedynie sześć miesięcy do zakończenia kontraktu, dodatkowo będąc w otwartym konflikcie ze swoim klubem.



Milik nie został w końcu zgłoszony do rozgrywek, a otrzymał jedynie możliwość treningów z pierwszą drużyną Napoli. Fakt ten na pewno będzie również utrudniał negocjacje z potencjalnym kupującym. Jak przyznał bowiem wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Marek Koźmiński w rozmowie z Interią, każdy kolejny tydzień bez gry działa na niekorzyść napastnika.



"Sky" dodaje, że klubami najbardziej zainteresowanymi sprowadzeniem Polaka pozostają Inter, AS Roma, Everton i Tottenham.



Zobacz więcej doniesień o Serie A



PA