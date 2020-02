Napoli wygrało kolejne spotkanie w Serie A. Drużyna Gennaro Gattuso poradziła sobie z Torino i zwyciężyła 2-1. Całe spotkanie rozegrał Piotr Zieliński, natomiast Arkadiusz Milik został zmieniony w drugiej połowie. Goście zdobyli bramkę w końcówce meczu, jednak nie udało im się odmienić losów spotkania.

Aż pięć spotkań 26. kolejki Serie A zostało przełożonych z powodu zagrożenia kolejnymi zarażeniami koronawirusem. Dziś rozegrano tylko spotkanie Lazio z Bologną, natomiast kibice w Udine nie mogli zobaczyć starcia ich ulubieńców z Fiorentiną.



Wirus póki co nie zaatakował środkowej i południowej części Włoch, dlatego także spotkanie Napoli rozegrano planowo. "Azzurri" od wygranej z Interem w Pucharze Włoch zwyciężyli również w dwóch kolejnych spotkaniach ligowych i zremisowali z Barceloną w rozgrywkach Ligi Mistrzów.



W meczu z Torino do pierwszego składu powrócił Arkadiusz Milik. Polski napastnik po wyleczeniu urazu kolana meldował się na boisku, jednak wchodził jedynie z ławki rezerwowych.



Spotkanie mogło się lepiej rozpocząć dla niżej notowanego Torino. David Ospina zagrał bardzo nieprecyzyjnie i do piłki dopadł Lorenzo De Silvestri. Włoch oddał sytuacyjny strzał i futbolówkę niemal z samej linii bramkowej wybił Kostas Manolas.

Napoli mogło odpowiedzieć już po chwili. Milik popędził w stronę pola karnego i huknął z dystansu. Futbolówka zmierza w kierunku bramki, jednak na posterunku stanął Salvatore Sirigu i sparował uderzenie. Piłka wróciła na boisko, lecz Włoch poradził sobie również z próbą podania Lorenzo Insigne.

Manolas najpierw pomógł drużynie pod własną bramką, a po chwili dobrze zachował się również w polu karnym rywali. Insigne precyzyjnie dośrodkował z rzutu wolnego. Grek najwyżej wyskoczył do piłki i uderzeniem głową umieścił ją w siatce.



Reprezentant Włoch dobrze dogrywał piłki, ale o wiele gorzej wychodziło mu zamienianie sytuacji na gole. W 24. minucie Cristian Ansaldi po wślizgu dograł do... Insigne. Ten znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i spróbował oddać strzał zewnętrzną częścią buta, lecz nie było to najlepsze uderzenie w karierze Włocha i bez problemu futbolówkę złapał Sirigu.

Podopieczni Gennaro Gattuso posiadali optyczną przewagę i częściej dochodzili do podbramkowych sytuacji. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Napoli rozegrało składną akcję, po której Insigne dograł futbolówkę w pole karne. Doskoczył do niej Milik, lecz minimalnie chybił. Można było jednak odnieść wrażenie, że dośrodkowanie powinno być lepsze.

Obraz meczu w drugiej części gry nie zmienił się. W 56. minucie Milik spróbował uderzenia na bramkę, jednak jego próba została zablokowana przez Nicolasa Nkoulou. Kilka chwil później przed swoją szansą stanął Stanislav Lobotka. Tym razem również Sirigu nie musiał interweniować. Wcześniej "Azzurri" rozegrali składną akcję po rzucie rożnym.



Serie A - wyniki, tabela, terminarz



Piłkarze Napoli momentami zachowywali się bardzo egoistycznie. Na początku meczu Insigne fatalnie spudłował zamiast podawać do Milika, a w 74. minucie Giovanni Di Lorenzo również mógł zagrać do polskiego napastnika, a zdecydował się na strzał. Włoski obrońca trafił jednak w lustro bramki, ale na "szóstkę" spisał się Sirigu.

Były bramkarz PSG nie popisał się za to już po chwili. Włoch wyszedł daleko z własnej bramki i jego błąd prawie wykorzystał Matteo Politano. Skrzydłowy trafił jedynie w boczną siatkę i nie udało mu się powtórzyć pięknego trafienia napastnika Lazio - Ciro Immobile (z meczu przeciwko SPAL, który "Biancocelesti" wygrali 5-1).

Di Lorenzo był nastawiony bardzo ofensywnie i w końcu udało mu się trafić do bramki. Były gracz Empoli otrzymał znakomite podanie od Driesa Mertensa i z zimną krwią umieścił futbolówkę w siatce. Przewaga Napoli została potwierdzona kolejnym golem.



Gracze Torino przebudzili się dopiero w samej końcówce meczu. Simone Edera wykorzystał dośrodkowanie z bocznej strefy boiska i zdobył bramkę po uderzeniu głową. Zmiennikowi "Granaty" asystował Ansaldi.

Koronawirus w natarciu. Przełożono pięć meczów Serie A, w tym Juve - Inter!



PA





26. kolejka Włochy - Serie A

2020-02-29 20:45 | Stadion: Stadio San Paolo | Arbiter: M. Mariani SSC Napoli Torino FC 2 1 DO PRZERWY 1-0 K. Manolas 19' G. Di Lorenzo 82' S. Edera 90'

2 1 SSC Napoli Torino FC Ospina Di Lorenzo Hysaj Maksimović Manolas Lobotka Ruiz Zieliński Politano Milik Insigne Sirigu Ansaldi Bremer De Silvestri Izzo Nkoulou Baselli Lukić Rincón Hernández Zaza Belotti SKŁADY SSC Napoli Torino FC David Ospina Salvatore Sirigu 82′ 82′ Giovanni Di Lorenzo 90′ 90′ Cristian Daniel Ansaldi Elseid Hysaj Gleison Bremer Silva Nascimento Nikola Maksimović Lorenzo De Silvestri 19′ 19′ Kostas Manolas Armando Izzo 80′ 80′ Stanislav Lobotka Nicolas Nkoulou Fabián Ruiz Pena 66′ 66′ Daniele Baselli Piotr Zieliński Saša Lukić 84′ 84′ Matteo Politano 36′ 36′ 83′ 83′ Tomás Eduardo Rincón Hernández 74′ 74′ Arkadiusz Milik 40′ 40′ 83′ 83′ Simone Zaza Lorenzo Insigne Andrea Belotti REZERWOWI Orestis Karnezis Antonio Rosati Alex Meret Samir Ujkani Faouzi Ghoulam Lévy Koffi Djidji Sebastiano Luperto Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina Silva Duarte Mario Rui Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović 80′ 80′ 90′ 90′ Marques Loureiro Allan Wilfried Stephane Singo Diego Demme Michel Ndary Adopo 84′ 84′ Eljif Elmas 83′ 83′ 90′ 90′ Simone Edera Jose Callejon 66′ 66′ Soualiho Meïté Hirving Lozano Alejandro Berenguer Remiro 74′ 74′ Dries Mertens 83′ 83′ Simone Verdi

STATYSTYKI SSC Napoli Torino FC 2 1 Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 17 6 Strzały na bramkę 8 3 Rzuty rożne 7 1 Faule 11 13 Spalone 1 0