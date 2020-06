- Rozmawialiśmy z agentami Milika. To bardzo dobry piłkarz i jeżeli będzie chciał to umieścimy go na liście transferowej - stwierdził niedawno dyrektor sportowy Napoli Cristiano Giuntoli. "Azzurri" mają świadomość, że Arkadiusz Milik prawdopodobnie opuści klub i rozpoczęli poszukiwania nowego napastnika.

Coraz więcej wskazuje na to, że Arkadiusz Milik nie przedłuży kontraktu z Napoli. Kilka dni temu dyrektor sportowy klubu - Cristiano Giuntoli, powiedział że klub nie będzie blokował transferu piłkarza.



- Rozmawialiśmy z agentami Milika. To bardzo dobry piłkarz i jeżeli będzie chciał to umieścimy go na liście transferowej. Następnie wyruszymy na poszukiwanie nowego napastnika - stwierdził Giuntoli w rozmowie z włoskim "Sky".



Dziennikarze stacji twierdzą, że w przypadku transferu Polaka, "Azzurri" wybiorą pomiędzy Victorem Osimhenem i Luką Joviciem.



Osimhen występuje obecnie w Lille. Nigeryjczyk zdobył w tym sezonie 13 bramek w 27 ligowych spotkaniach. Napastnik ma całkiem dobre warunki fizyczne i dysponuje spory przyśpieszeniem.





Przeszkodą w pozyskaniu 22-latka może być cena, za którą Lille jest gotowe go sprzedać. Według "Sky" Napoli rozmawiało już z francuskim klubem i jego włodarze wycenili piłkarza na 55 milionów euro.