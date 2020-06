Michał Karbownik może zostać zawodnikiem SSC Napoli już najbliższego lata, mimo że niedawno prolongował kontrakt z Legią Warszawa. Włosi skłonni są za niego zapłacić nawet 7 mln euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Vuković po meczu z Wisłą: Chciałbym zadedykować to zwycięstwo Piotrkowi Rockiemu. Wideo INTERIA.TV

Wygląda na to, że przedłużając umowę z Karbownikiem, Legia zrobiła dobry interes. Niebawem powinien on zaprocentować - wydaje się, że to kwestia najbliższego miesiąca. Wiele wskazuje na to, że 19-letni piłkarz zostanie sprzedany za niemałe pieniądze.

Reklama

Przed niepełna trzema tygodniami młodzian podpisał przy Łazienkowskiej nowy kontrakt, którego ważność wygasa w połowie 2024 roku. To dla warszawian doskonały fundament do negocjacji z potencjalnymi nabywcami zawodnika. A chętnych na jego usługi nie brakuje.

Włoskie media twierdzą, że Karbownik jedną nogą jest już w Napoli. Klub spod Wezuwiusza oferował za Polaka początkowo 4 mln euro. Teraz ta kwota urosła do 7 mln euro. Taką informację podał we wtorek dziennikarz Umberto Chiariello na antenie radia Punto Nuovo.