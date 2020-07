W 36. kolejce Serie A Napoli pokonało Sassuolo 2-0. Gościom nie uznano czterech bramek.

Napoli objęło prowadzenie już w ósmej minucie. Na lewej stronie Zieliński zagrał do Elseida Hysaja. Ten pobiegł sam i uderzył po ziemi sprzed pola karnego. Strzał nie był zbyt precyzyjny, ale bramkarz i tak nie zdołał go obronić.



W 22. minucie mógł bramkę mógł zdobyć Lorenzo Insigne. W sytuacji sam na sam uderzył jednak obok bramki.



Ta niewykorzystana sytuacja mogła się zemścić już 10 minut później. Gol Filipa Djuricicia nie został jednak uznany z powodu pozycji spalonej. Jeszcze przed przerwą Serb kolejny raz trafił do siatki. Do akcji wszedł jednak VAR i Sassuolo cały czas przegrywało.



Po trzech minutach gry w drugiej połowie bramkę zdobył Francesco Caputo. Powtórzył się jednak scenariusz z pierwszej połowy, był spalony, sędzia nie uznał tego trafienie i nadal Napoli prowadziło.



Mecz wyglądał, jakby ktoś cały czas odwijał ten sam moment. Po godzinie gry do siatki trafił bowiem Domenico Berardi, on też jednak przekroczył linię spalonego i czwarty gol dla Sassuolo nie został uznany.



W 67. minucie Milika zastąpił Dries Mertens. 12 minut później boisko opuścił Piotr Zieliński, a wszedł za niego Elif Elmas. Z kolei w drużynie Sassuolo w końcówce zaprezentował się znany z Lechii Gdańsk Lukas Haraslin.



W doliczonym czasie, po akcji zmienników, Napoli przypieczętowało zwycięstwo. Mertens wyłożył piłkę na 16. metr, a precyzyjnym strzałem popisał się Allan i trafił do siatki.



Drużyna z Neapolu nie ma już szans na występ w Lidze Mistrzów. Do czwartego Lazio traci już bowiem 13 punktów. Może za to zagrać w Lidze Europy. Na razie jest na siódmym miejscu, ale od piątej i szóstej pozycji podopiecznych Gennaro Gattuso dzieli naprawdę niewiele.



We wcześniejszym meczu Inter Mediolan pokonał na wyjeździe Genoę 3:0. Dwie bramki zdobył Belg Romelu Lukaku, a jedną Chilijczyk Alexis Sanchez. W zespole gospodarzy całe spotkanie rozegrał Filip Jagiełło, który zebrał dobre recenzje.

Inter zgromadził 76 punktów i awansował na drugie miejsce kosztem Atalanty. Klub z Bergamo w piątek zremisował na wyjeździe z AC Milan 1:1 i ma 75 pkt. W niedzielę do tej dwójki może zbliżyć się mające 72 pkt Lazio Rzym, które o 19.30 rozpocznie wyjazdowy mecz z Veroną.

Prowadzi broniący tytułu Juventus Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny. W niedzielę o 21.45 "Stara Dama" podejmie Sampdorię Genua, w której składzie być może wystąpią Bartosz Bereszyński i Karol Linetty. Jeśli turyńczycy zwyciężą, zapewnią sobie dziewiąte z rzędu mistrzostwo Włoch.

Napoli - Sassuolo 2-0

Bramki:



1-0 Hysaj (8. z podania Zielińskiego), 2-0 Allan (90.+3 z podania Mertensa)



