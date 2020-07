W 36. kolejce Serie A Napoli podejmuje Sassuolo. W pierwszym składzie gospodarzy znaleźli sie Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik.

Napoli i Sassuolo są sąsiadami w tabeli. Podopieczni Gennaro Gattuso zajmują siódme miejsce, a ich rywale są na ósmej pozycji.



Drużyna z Neapolu nie ma już szans na występ w Lidze Mistrzów. Do czwartego Lazio traci już bowiem 16 punktów. Ma za to szansę na występ w Lidze Europy, ale musi znaleźć się na piątym miejscu, które daje bezpośredni awans lub na szóstym, które uprawnia do występu w eliminacjach.



Napoli objęło prowadzenie już w ósmej minucie. Na lewej stronie Zieliński zagrał do Elseida Hysaja. Ten pobiegł sam i uderzył po ziemi sprzed pola karnego. Strzał nie był zbyt precyzyjny, ale bramkarz i tak nie zdołał go obronić.



Napoli - Sassuolo 1-0

Bramka:



1-0 Hysay (8. z podania Zielińskiego)



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A