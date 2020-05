Gennaro Gattuso cieszy się zaufaniem w Napoli i Aurelio De Laurentiis prawdopodobnie zaproponuje mu nową umowę. Włoch ma trenować m.in. Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego przynajmniej przez kolejny rok.

Jak donosi "La Repubblica", Aurelio De Laurentiis rozpoczął pracę nad projektem nowej umowy dla obecnego trenera Napoli - Gennaro Gattuso. Wyniki, które osiąga Włoch póki co zadowalają działaczy klubu i chcieliby, aby popularny "Rino" kontynuował swoją pracę z klubem.



Nowy kontrakt dla szkoleniowca miałby obowiązywać do 2022 roku. Gattuso pomimo słabego startu, zdobył duże poparcie szatni i piłkarze widzą w nim trenera, który może zmienić oblicze "Azzurrich".



To właśnie jego osobowość miała przekonać zawodników do ponownych negocjacji kontraktowych z Napoli. Klub jest obecnie na bardzo dobrej do przedłużenia umów z Driesem Mertensem i Piotrem Zielińskim.