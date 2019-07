Mauro Icardi może przenieść się z Interu Mediolan do Napoli. Jednym z pomysłów na zbicie ceny za Argentyńczyka jest włączenie w transakcję Piotra Zielińskiego lub Fabiana Ruiza.

Kontrakt Icardiego z Interem wygasa za dwa lata, ale 26-letni napastnik rozgląda się za nowym klubem już teraz. Jego pozycja w klubie znacznie osłabła zimą, gdy nie potrafił porozumieć się z mediolańczykami w sprawie przedłużenia kontraktu. W swoich planach na rozwój drużyny nie widzi go również Antonio Conte, nowy szkoleniowiec Interu.

Wśród chętnych na usługi Argentyńczyka media wymieniają Juventus, ale według calciomercato.com z mistrzami Włoch chcą rywalizować działacze Napoli. Jednym z ich pomysłów na zbicie ceny za napastnika - jest wyceniany na 80 milionów euro - jest włączenie w transakcję Piotra Zielińskiego lub Fabiana Ruiza.



Włoski portal przekazuje, że Napoli porozumiało się już z piłkarzem i teraz szykuje się do rozpoczęcia rozmów z Interem. Ile pieniędzy zaproponują Interowi? Z pewnością mniej niż 70 mln euro, których oczekują mediolańczycy.



W 219 spotkaniach w Serie A Icardi zdobył 121 bramek. Jeśli podpisze kontrakt z Napoli, stanie się poważnym konkurentem do gry w ataku, czyli miejscu zajmowanym do tej pory przez Arkadiusza Milika.



